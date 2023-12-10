إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان إدوارد على المشاركة في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي بدأت منذ اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري.

إدوارد يوثق لحظة إدلاؤه بصوته في الانتخابات الرئاسية

وشارك إدوارد بصورته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”، وعلق على الصورة، قائلًا:" انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر".

آخر أعمال إدوارد

يذكر أن آخر أعمال إدوارد مشاركته في مسلسل “حضرة العمدة” الذي تم عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023، وشارك في بطولته النجوم روبي، وسميحة أيوب، بسمة، وأحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وفاء عامر، محمود حافظ، إيهاب فهمي، أحمد رزق، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، صلاح عبد الله، لطفي لبيب، حسام داغر، وصولا عمر، شيري أشرف، أحمد أبو زيد، وإياد عيد.

ودرات أحداث مسلسل حضرة العمدة حول روبي، لتي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال.