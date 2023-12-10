على الحجار يُحيى احتفالية مئوية سيد درويش بمكتبة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - يحيي النجم على الحجار احتفالية فنية خاصة بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان: "يا عزيز عيني"، اليوم الأحد، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة 7 مساء.

ويشارك في الاحتفالية برفقة الفنان الكبير علي الحجار، المطربين الشباب أميرة أحمد، وأحمد حمدي رؤوف، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويتناول العرض سيرة حياة الفنان خالد الذكر في إطار غنائي تمثيلي، جدير بالذكر أن العرض فكرة أحمد جمال، ومن كتابة وإخراج سعيد قابيل.

يذكر أن الفنان على الحجار ظهر مؤخرا من خلال حلوله ضيفا على برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد، وقدم العديد من الأغاني الشهيرة منها: المال والبنون.