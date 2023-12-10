نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يدلي بصوته فى الإنتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الفنان حكيم بصوته في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ قليل، بلجنته في مصر الجديدة، وذلك في اليوم الأول من فترة التصويت، وتجمع عدد كبير من الأهالي حوله لالتقاط صور تذكارية معه، ووجه الفنان التحية لهم، وقد استقبله الناخبون بالغناء والتصفيق.

وحث حكيم الجمهور على النزول للإدلاء بأصواتهم، حيث قال في تصريحات صحفية له:"مصر كلها لازم تنزل عشان تظهر حضارتنا وتقول للعالم كله إحنا المصريين نحب بلدنا".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أربعة مرشحين وهم: عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رمز الشمس، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.

عدد المقار الانتخابية

ويتكون عدد المقار الانتخابية من 9376 مركز انتخابي يضم 11،631 لجنة اقتراع، وتم اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

تفاصيل الانتخابات

تقام الانتخابات الرئاسية في الداخل وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، ويتم التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وتحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال التقارير إلى اللجان العامة، ويوم 18 ديسمبر للإعلان عن نتائج الانتخابات.