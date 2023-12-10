نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى عابدين تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آدلت منذ قليل الفنانة نهى عابدين بصوتها، اليوم الأحد في مقر لجنتها الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، في الانتخابات الرئاسية 2024، مع بدء فتح اللجان للتصويت.



ومن جانب آخر، تعاقدت الفنانة الشابة نهى عابدين، على بطولة مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يسرد قصة شقيقين هما السقا وطارق لطفي يدخلان في صراعات بالعمل ويظهران خارجين عن القانون.



أبطال مسلسل العتاولة

والمسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي،زينة، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، هدى الإتربي،ونهى عابدين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.