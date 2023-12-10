انت الأن تتابع خبر صبا مبارك مع كريم فهمي في 220 يوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة الأردنية صبا مبارك للعمل مع الفنان المصري كريم فهمي في مسلسل سيحمل عنوان "220 يوم"، من إنتاج شركة "صباح إخوان" لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.



ووفق المعلومات المتوفرة، فإن العمل الجديد "220 يوم"، يجري تصويره في العاصمة اللبنانية، بيروت، وسيتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024. وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل، ومكون من 15 حلقة.



السيناريست محمود زهران كشف في وقت سابق، أن أحداث المسلسل تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع.



وقال في تصريحات صحفية، أنه انتهى من كتابة 10 حلقات من المسلسل، لافتًا إلى أن اسم المسلسل "220 يوم" يرمز إلى عدد الأيام التي يختزل بها البطل حياته.



بدوره، كريم فهمي، نشر عبر حسابه في إنستغرام قبل أيام صورة تجمعه مع صبا مبارك والمنتج المصري طارق الجنايني، مرفقـة بتعليق: "مـع صديقي واخويا طارق الجنايني منتج حكايات بنات وصديقتي صبا مبارك (أحلام).. فكركوا بنحضر ايه؟".



يذكر أن كريم فهمي، شارك مؤخراً في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، ولعب بطولته كريم إلى جانب زميلته ريهام عبدالغفور .