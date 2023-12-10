انت الأن تتابع خبر محمد إمام : شمس الزناتي أضخم فيلم في تاريخ السينما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري محمد إمام، عن سعادته ببدء تصوير أحدث أفلامه "شمس الزناتي"، الذي وصفه "بأضخم فيلم في تاريخ السينما العربية".



ونشر إمام عبر حسابه في "إنستغرام" الكلاكيت الخاصة بالفيلم، وعلق قائلا: "توكلنا على الله انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله، شمس الزناتي، دعواتكم".



بدوره، أكد المخرج عمرو سلامة انطلاق عمليات تصوير "شمس الزناتي"، وشارك ذات الصورة عبر فيسبوك، وكتب: "صفحة جديدة ومن أول السطر".



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد إمام كل من: أمينة خليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، ويتم إنتاجه بالتعاون بين شركتي "Aka" لريمون رمسيس و"رشيدي برودكشن" لمحمد رشيدي.



ويُعد فيلم "شمس الزناتي" إعادة تأليفية لعمل سينمائي سابق بعنوان "شمس الزناتي" عُرض عام 1991، وقدمه الفنان عادل إمام.



وتم اقتباس قصة الفيلم من الفيلم الأميركي "السبعة الرائعون"، الذي عرض عام 1960، والمقتبس أيضا من الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" الذي عرض عام 1954 .