مادلين طبر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على تشجييع ومشاركة الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024،وذلك أمام لجنتها الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

الفنانة مادلين طبر



وأعربت مادلين طبر عن سعادتها بمشاركة الناخبين وحرصها على القدوم باكرًا لمشاركتهم وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخاب.

تفاصيل الانتخابات



ويتنافس في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 أربعة مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رمز الشمس، وعبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.