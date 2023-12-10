عودة تصوير Stranger Things في يناير

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميًا عودة العمل على الجزء الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things مع بداية شهر يناير المقبل، بعد مرحلة تأجيل بسبب اضرابات هوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، تأخر سيعون إنتاج المسلسل الناجح الذي تنتجه شبكة نتفليكس مطلع العام، تمهيدًا لطرحه للعرض في عام 2025.

وكان قد بشر النجم ديفيد هاربر بعودة تصوير مشاهد مسلسل Stranger Things في اقرب وقت ممكن، بعد أن انتهت رسميا حالة الإضراب التي عاشتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، تحدث هاربر في حوار جديد عن توقف التصوير الذي كان سببًا مباشرًا في تأجيل عرض الموسم الختامي، من عام 2024 إلى عام 2025.

تأثير أزمة التأجيل

وعاد المنتج والمخرج شون ليفي إلى الواجهة ليناقش تأجيل عرض الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things وكذلك التحديات التي تطرأ بسبب تقدم أبطال المسلسل في العمر.

وفقًا لموقع "ديد لاين"، أكد ليفي أنه لن يعتمد على التكنولوجيا الذكية للحد من آثار تقدم العمر على مظهر أبطال المسلسل الشباب. سابقًا، أكد أن استخدام مهارات المكياج سيكون كافيًا للتعامل مع هذه القضية.

في حديثه حول الموسم الختامي، شدد المخرج والمنتج المنفذ للمسلسل على أنه لا يولي أي اهتمام خاص لهذا الأمر.

وأشار إلى أن فنون المكياج تمكن من تعديل مظهر الأبطال بشكل يتناسب مع الأعمار المستهدفة، مما يوضح استعداده للتعامل مع تحديات تقدم العمر بطرق فنية دون الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.

موسم ختامي

من ناحية أخرى، تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسارها الفني وشهرتها المتزايدة بفضل مشاركتها في مسلسل Stranger Things الذي تنتجه Netflix كجزء من مشاريعها الأصلية.

وأكدت مايلي أنها مستعدة الآن لوداع هذا العمل نهائيًا والبحث عن فرص لتقديم أعمال سينمائية تعبّر عن شخصيتها بشكل أكبر.