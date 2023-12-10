نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس روك وكيفن هارت يحتفلان بالعرض الخاص لـ Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الثنائي كريس روك وكيفن هارت بالعرض الخاص لفيلم وثائقي جديد، طرح لهما في مدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الوثائقي، الذي تحدث عن عروض الثنائي فيي مجال الساند أب كوميدي.

وطرح الفيلم بعنوان Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only.

حادثة هزت عالم هوليوود

وخلال فعاليات حفل جوائز الأوسكار السابق مطلع عام 2022 الجاري، اقدم النجم الكبير ويل سميث على صفع أحد مقدمي الحفل، وهو النجم كريس روك.

ذلك بعد أن أقدم روك على السخرية من زوجة ويل سميث ضمن فعاليات الحفل، أثناء مشاهدة الملايين من المشاهدين من أنحاء العالم، وفي حضور ابرز نجوم هوليوود في الساحة الفنية.

هذا التصرف الذي قام به ويل سميث، كان بمثابة رد فعل منه تجاه سخرية كريس روك من زوجة سميث التي حضرت للحفل حليقة الرأس بسبب معاناته من المرض، فما كان من سميث سوى أن قام بصفع روك بسبب ذلك.

برنامج خاص

وقالت الصحيفة البريطانية أن هذا البرنامج الخاص، تحدث به كريس روك للمرة الأولى عن الحادثة التي هزت هوليوود منذ حدوثها.

وفي الإعلان الترويجي للبرنامج، قال كريس روك أن الجميع كانوا يتسائلون هل آلمته هذه الحادثة، وكان رده أنها بالفعل آلمته.

ومنذ حادثة الصفع، أبدى ويل سميث العديد من مبادرات الصلح مع كريس روك، الذي تجاهل بدوره كافة مبادرات سميث.