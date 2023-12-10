نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يدلي بصوته في لجنته الإنتخابية بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى النجم حسين فهمي بصوته الإنتخابي فى الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مركز شباب بمدينة الشيخ زايد.



كما شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام” بصور له من مقر لجنته الإنتخابية.

الفنان حسين فهمي

ما هي قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية؟

شملت قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين،وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر رمز السلم.

الفنان حسين فهمي

تفاصيل الانتخابات



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.