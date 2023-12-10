نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري فواز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الفنان صبري فواز بصوته، اليوم الأحد، في مقر لجنته الانتخابية بلجنة كلية فنون جميلة بمنطقة الزمالك، حيث حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مع بدء فتح اللجان للتصويت.

مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

ومن جانب آخر، يواصل الفنان صبري فواز تصوير مشاهده في مسلسل "وبينا ميعاد" وتدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

أبطال الجزء الثاني من وبينا معاد

والعمل من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقةبالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.



ويكثف المخرج والمؤلف هاني كمال ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 20 ساعة يوميا لإنجاز التصوير خلال الفترة الحالية، ويقوم بعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.