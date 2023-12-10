نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد داود يكشف حقيقة الكرش في مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثار النجم أحمد داود، جدلًا كبيرًا منذ إنطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "زينهم" بسبب ظهوره بوزن زائد خلال الحلقات، لكنه كشف لهم حقيقة الأمر، حيث شارك جمهوره عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا الرسمية له فيديو ليكشف حقيقة تحوله لشخصيه زينهم واختيار زي وشكل الشخصية، وظهر خلاله وهو يقوم بتركيب “كرش”.

مسلسل “زينهم”

وقد تصدر مسلسل " زينهم" المركز رقم ١ في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ONومنصة Watch it والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.



برنامج الكونتينر



وعرض لأحمد داود، مؤخرًا برنامج الكونتينر على قناة Ontv، واستعرض خلالع الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.



مشاركة أحمد داود في فيلم “الهوى سلطان”



كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير فيلمه الجديد “الهوى سلطان “، الذي كان يحمل في البداية اسم ”سارة وعلي”، والفيلم بطولة مشتركة بينه وبين منه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه الأخير “يوم 13” شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيهًا مصريًا.