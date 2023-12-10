شاه روخ خان يعلق على طرح الإعلان الترويجي لـ Fighter

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاعل النجم الكبير شاه روخ خان، مع الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم فايتر للنجم هيرثيك روشان، الذي يشرك في بطولته أصدقاء مقربون لشارو ومنهم ديبيكا بادوكون.

وتعليقا على الإعلان الترويجي للفيلم، غرد شارو معلقًا، أنه بمثابة تحفة فنية استثنائية جديدة تطرح لهيرثيك روشان.

فيلم Fighter

وطرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter المنتظر للنجم هيرثيك روشان والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يقدم قصة عن سلاح الطيران الحربي في الهند، ويخرجه المخرج سيدهارث اناند.

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا".

أيضًا تقرر رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلال عام 2025 المقبل، وسيكون من إنتاج شركة إنتاج Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطًا بأعمال سينمائية أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

مشاريع جديدة

وكان قد أعلن نجمي بوليوود هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون عن ختام تصوير مشاهد فيلمهمها الجديد Fighter، الذي سيكون من إخراج المخرج سيدهارش أناند.

وذلك حسب ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن الفيلم، يطرح ضمن موجة أفلام تتحدث عن سلاح الجو الهندي، متأثرا بالزخم الذي صنع فيلم "توب جن 2" لتوم كروز.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في الهند خلال شهر يناير من العام المقبل.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمالية تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.