نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض الجزء الأول من حلقة نجوم بعد الخمسين مع صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، مجموعة من نجوم الفن الكبار الذين ظهروا ولمعت نجوميتهم وأعادوا اكتشاف أنفسهم بعد تخطي سن الخمسين، غدًا الإثنين في الساعة الحادية عشرة مساءً، تحت عنوان "ملح الفن".

ضيوف الجزء الأول من حلقة ملح الفن

وتستضيف إسعاد يونس في حلقه غدًا الإثنين الفنان أحمد فهيم والفنان محسن منصور والفنانة سحر رامي والفنان جميل برسوم.

مواعيد برنامج صاحبة السعادة

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

ضيوف الجزء الثاني من حلقة ملح الفن

كما تستضيف اسعاد يونس في حلقة الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر، كل من: الفنان محمد رضوان والفنان فتوح أحمد والفنانة حنان سليمان، ويتطرق الحوار إلى أهم العلامات في مشوارهم الفني والأدوار التي ساهمت في إبراز نجوميتهم والدور الذي لعبه كل منهم في إثراء المحتوى الفني في السينما والدراما خلال الفترة الأخيرة.

إسعاد يونس تبدأ تصوير مسلسل “تيتا زوزو”

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة اسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوى، من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجى.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، محمود البزاوي، وعدد كبير من الفنانين.