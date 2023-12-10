انت الأن تتابع خبر تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه.. ما هو سر الخلاف مع تامر حسني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم الوسط الفني صباح اليوم بخبر مؤسف عن المخرج الكبير أحمد البدري فقد أعلن الفنان شريف إدريس للجمهور خبر بتر قدم المخرج الشهير داخل معهد ناصر بالقاهرة إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في الآونة الأخيرة.

بتر قدم المخرج أحمد البدري

أثار الخبر صدمة وحزن للكثيرين متسائلين عن تطورات حالته الصحية، بدأت الأزمة الصحية منذ شهرين، عندما أصيب في جرح بقدمه، ولكنه لم يتعامل معه بعناية كونه مريض سكر،ما تسبب في حدوث التهابات كبيرة بالجرح، ليصاب بغرغرينا ويقرر الأطباء بتر قدمه.

مقالات متعلقة

أحمد البدري يدخل في غيبوبة بعد بتر قدمه

كشف محسن البدري، ابن شقيقة المخرج تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه قائلًا أن العملية تسببت له في دخوله بنوبة اكتئاب وحالة حزن شديدة جدًا، حتى تطور الأمر ودخل في غيبوبة كاملة، ولم يسترد وعيه حتى الآن”، وطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ما هو سر الخلاف مع تامر حسني؟

تحدث المخرج أحمد البدري عن تفاصيل خلافه مع الفنان تامر حسني في تصريحات تلفزيونية سابقة له مع راغدة شلهوب: «إحنا نجحنا مع بعض، في 2009 و2010 أخدنا أعلى إيراد في السينما المصرية في عمر وسلمى 2، ورفض إني أعمل معاه الجزء الثالث من عمر وسلمى عشان فكر جديد بحجة أني كنت مش بسمع الكلام، وأصر على اللي كنت عايز أعمله، والحمد لله إن على الشاشة كنت بعمل لك حاجة كويسة».

من هو احمد البدري؟

من مواليد 3 أكتوبر 1954، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم تخرج بعدها في المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985 ، شارك في بدايته كممثل في عدة أعمال مثل “صيام صيام”، و”ليلة القبض على فاطمة”، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، وخاض تجربة اﻹخراج لأول مرة في فيلم “غاوي حب” في عام 2005، ثم فيلم “لخمة راس” في العام التالي،ومن أبرز الأعمال التي أخرجها «كيد النسا، عمر وسلمى 2، البيه الرومانسي، جيم أوفر، غش الزوجية وأخيرًا فيلم الشنطة»، وغيرهم