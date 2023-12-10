نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " أولاد حريم كريم " مهدد بالسحب من دور العرض السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء فيلم أولاد حريم كريم في المرتبة الأخيرة خلال قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وبلغت إيراداته أمس بـ1019 جنيهًا فقط، ما يجعله مهددًا بالسحب من جميع دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة.

إيرادات فيلم حريم كريم

جاءت إجمالي إيرادات فيلم “ أولاد حريم كريم ”8 ملايين و327 ألف جنيهًا، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم "شماريخ" المركز الأول بطولة أسر ياسين وأمينة خليل، والذي حقق نحو 5 ملايين جنيه إيرادات في 3 أيام عرض بالسينما.

أبطال أولاد حريم كريم

يشارك في بطولة فيلم “أولاد حريم كريم” كل من: مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

جاءت إيرادات فيلم شماريخ إلى 1،204،965 جنيهًا، فيما حقق فيلم بلوموندو 60،063 جنيهًا، وجاءت إيرادات فيلم وش في وش 43،393 جنيهًا، أما فيلم العميل صفر وصلت إيراداته إلى 45،676 جنيهًا، ووصلت إيرادات فيلم فوي فوي فوي إلى 53،120 جنيهًا، وحقق فيلم سنة أولى خطف ايرادات تبلغ 40،349 جنيهًا.

ووصلت إيرادات فيلم الخميس اللي جاي إلى 3،687 جنيهًا، وجاءت إيرادات فيلم حسن المصري 1،141 جنيهًا، واحتل فيلم البعبع المركز قبل الأخير بإيرادات تصل لـ 2،185 جنيهًا.