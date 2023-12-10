نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصدر تريند "X" في السعودية وعدد من الدول فؤاد عبدالواحد يطرح ألبومه الجديد 2024 ويبدأ بـ "قلة أدب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت الفنان فؤاد عبدالواحد أنظار الجمهور الخليجي والعربي بقوله عبارة "قلة أدب" في الفيديو الترويجي لألبومه الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024"، والذي تصدر من خلاله تريند منصة "X"، بين التساؤل والترقب لأغنيات الألبوم الجديد الذي حملت جميع أغنياته توقيع الملحن "عزوف".



وأبدى فؤاد تفاعله مع الجمهور وتصدره تريند منصة "X" بعبارة نشرها في حساباته معلقًا من خلال جميع منصاته الرسمية قال فيها: "شكرًا لمحبتكم وان شاء الله دايم عند حسن الظن"، موضحًا أن ألبوم "فؤاد عبدالواحد 2024" هو حصيلة جهد وتعب أكثر من سنتين من التحضير برفقة الملحن "عزوف" واشراف المنتج ناصر الجهوري.

تفاصيل ألبوم فؤاد عبد الواحد



وقد عرضت الأغنيات الـ 12 في ألبوم فؤاد عبد الواحد 2024 من إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات، بالقناة الخاصة بهم في موقع اليوتيوب.



وقد تعاون فؤاد عبدالواحد مع أهم الشعراء والموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، حيث جاءت ثلاث أغنيات "قلة أدب" و"ابراي لله" و"حبيبي" من أشعار سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وحملت أغنية "أدراه" كلمات الشاعر علي بن حمري، وأغنية "الإنّه" كلمات الشاعر "ود".

أغنية “ضاق الغمام”



وحملت أغنية "ضاق الغمام" تفاعلًا جماهريًا بعد طرح الألبوم، وهي من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي، الذي إختار فؤاد من قصائده أغنية أخرى حملت عنوان "نشّد"، لتأتي الأغنيتين "مهما قلت" و"تركت الشوق "من كلمات الشاعر محمد الغرير، وأغنية "أنا الكذاب" كلمات الشاعر إبراهيم الزيلعي، وأغنية "حبيب الناس" للشاعر "الجادل"، وأغنية "كل أحبك" كلمات "ومض".

وتعاون "فؤاد عبدالواحد مع الموزع الموسيقي عصام الشرايطي في توزيع 4 أغنيات، والموزع عمر الصباغ في 3 أغنيات، والموزع مشاري ابو جواد في 3 أغنيات أيضًا، وأغنية للموزع "مروان" وأغنية واحدة مع الموزع خالد عز.