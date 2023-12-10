نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " شماريخ" يحتل المركز الأول بإيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ شماريخ ” المركز الأول بايرادات أمس في دور العرض السينمائي بطولة النجم آسر ياسين، وجاء في الترتيب الأخير فيلم “ حريم كريم ”.

إجمالي إيرادات أمس السبت

وبلغت إيرادات أفلام السينما أمس السبت 9 ديسمبر، لعام 2023، نحو 1،455،670جنيهًا، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، حول رؤوف الابن غير الشرعي، الذي يطمع في اعتراف والده تاجر المخدرات سليم أهل به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من أمينة، ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده، قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

نجوم فيلم شماريخ

شارك في بطولة فيلم شماريخ مجموعة من الفنانين منهم: آسر ياسين، لافينيا نادر، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة