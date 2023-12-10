اليوم .. عرض مسرحية مساء الموت

«سلمى» تبحر بالجمهور من ميناء مرباط إلى مهرجان ظفار المسرحي صلالة ـ من عوض دهيش:

تتواصل العروض المسرحية التي تقام على مسرح أوبار بصلالة ضمن مهرجان ظفار المسرحي الثاني. ويتابع جمهور المهرجان مساء اليوم العرض المسرحي

(مساء الموت) لفرقة الرؤية المسرحية للمخرج عدي الشنفري ومن تأليف باسمة يونس.

ورست سفينة المهرجان أمس الأول على أعتاب ميناء مرباط، حيث قدمت فرقة مرباط المسرحية عرضها المسرحي (سلمى) وهي من تأليف الكاتب والمسرحي نعيم فتح وإخراج الفنان محمد دريبي العمري ممثل وعضو في فرقة مرباط المسرحية الأهلية، وضمَّ الفريق التمثيلي (أمل النويري والعاص المشيخي وعبد الله المردوف وأيمن عبد الشريف وبشري مغراب وعمار البلوشي وعددًا من المواهب الواعدة). العرض المسرحي (سلمى) كان متنقلًا تحرِّكه أهواء ورغبات شخصيات متعدِّدة في المسرحية، مشاهد تشكَّلت بين الصراع والحُب والوفاء والألم.

عقب العرض المسرحي (سلمى) عقدت ندوة نقدية أدارها الناقد المسرحي عادل بن فضل البلوشي بحضور مؤلف المسرحية نعيم فتح ومخرجها محمد العمري وعدد من الكتَّاب والأدباء.

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