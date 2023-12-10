مشاركة عمانية فـي مهرجان اتحاد الأدباء الشعبيين العرب بالعراق

كتب ـ سالم بن عبدالله السالمي:

شاركت سلطنة عمان في مهرجان اتحاد الأدباء الشَّعبيين العرب بنسخته الرابعة؛ دورة الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي بجمهورية العراق بمحافظة الموصل وبالتحديد في مينوى، والذي انطلق يوم 7 ديسمبر الحالي بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء، حيث كان لسلطنة عمان نصيب الأسد بالمشاركة بهذا المحفل الأدبي الكبير، حيث شارك ٨ من الشعراء والشخصيات الإعلامية، بحضور سعادة حامد بن أحمد عيدروس سفير السلطنة لدى جمهورية العراق في حفل افتتاح اليوم الأول من المهرجان وبمشاركة ٣٥ شاعرًا من مختلف الدول العربية.

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