نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمنية العربي تنضم لفريق عمل مسلسل الحشاشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الفنانة الشابة أمنية العربي تحضيراتها لمسلسل الحشاشين، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

منشور أمنية العربي:

ونشرت أمنية العربي عبر ستوري فيس بوك الخاص بها، صورة من تحضيراتها لتصوير مشاهدها من المسلسل، حيث يواصل طاقم عمل المسلسل تصوير كافة المشاهد وذلك من أجل الانتهاء قبل بداية شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يشهد تواجد عدد كبير من النجوم على غرار كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيكولا معوض، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز يطرح البرومو الرسمي لمسلسل "الحشاشين":

طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

آخر أعمال الفنانة أمنية العربي

جدير بالذكر أن الفنانة أمنية العربي شاركت في شهر رمضان الفائت في مسلسل "رسالة الإمام"، وهو من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وخالد أنور واروى جودة وخالد القيش وحمزة العيلي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.

تفاصيل مسلسل “رسالة الإمام”:

وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي، حول الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته،والفترة التي عاشها في مصر تحديدًا ومحاولة نشره رسالته، والعمل ينتمى لنوعية الـ 30 حلقة.