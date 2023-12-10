في ذكري رحيله.. محطات في حياة الفنان غريب محمود

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري وفاة الفنان غريب محمود الذي رحل عن 10 ديسمبر 2006، تميز بأدواره الكوميدية وعمل على مدار حياته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم للمسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي"، تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان غريب محمود..

من هو غريب محمود؟

ولد الفنان غريب محمود 10 مايو عام 1941، ولد بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، اشتهر غريب بـ "أبو العريف"، وهي الشخصية التي قدمها في إعلانات محو الأمية في التليفزيون، بدأ "غريب" مسيرته الفنية على المسرح أمام كبار النجوم وقدم مجموعة من المسرحيات تميز فيها بالطابع الكوميدي، شارك فؤاد المهندس، سمير غانم، محمد نجم، فريد شوقي في عدة مسرحيات، تميز "غريب" بطلة مميزة وتسريحة شعر غريبة وصوت أجش ميزه عن غيره من فناني الكوميديا.

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مسيرة الفنان غريب محمود الفنية

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بدأ غريب محمود حياته الفنية على المسرح ومات على خشبة المسرح، حقق دوره في فيلم "بوحة" أمام الفنان محمد سعد نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، جسد شخصية رؤوف مصباح صديق الفنان عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"، وجسد شخصية ملك الموت الحرامي الذي خدع الفنان أشرف عبدالباقي في فيلم "على جنب يا أسطى"، كان آخر أعماله السينمائية، فيلم "على جنب يا أسطى" عام 2006، بتجسيده لشخصية النصاب، وخاض بطولة العمل أشرف عبدالباقي، روجينا، آسر ياسين وخيرية أحمد.غريب محمودمحمود غريب محمودنجوم الفن

ابن الفنان غريب محمود

كان للفنان الراحل غريب محمود ابنًا سار على درب أبيه وعشق الفن وبالفعل قام بالاشتراك في عدد من الأدوار منها مسلسل: (العار، العراف، سرايا عابدين، خطوط حمراء)، إنه الفنان الشاب محمود غريب محمود.

وفاة الفنان غريب محمود



وتوفى الفنان غريب محمود أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه ورحل عن عالمنا الفنان غريب محمود 10 ديسمبر 2006.



