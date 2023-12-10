نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. كيف توفي الفنان غريب محمود ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري وفاة الفنان غريب محمود الذي رحل عن 10 ديسمبر 2006، تميز بأدواره الكوميدية وعمل على مدار حياته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم للمسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي"، تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان غريب محمود..

سبب وفاة الفنان غريب محمود



وتوفى الفنان غريب أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه ورحل عن عالمنا الفنان غريب محمود 10 ديسمبر 2006.

مسيرة الفنان غريب محمود الفنية

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بدأ غريب محمود حياته الفنية على المسرح ومات على خشبة المسرح، حقق دوره في فيلم "بوحة" أمام الفنان محمد سعد نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، جسد شخصية رؤوف مصباح صديق الفنان عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"، وجسد شخصية ملك الموت الحرامي الذي خدع الفنان أشرف عبدالباقي في فيلم "على جنب يا أسطى"، كان آخر أعماله السينمائية، فيلم "على جنب يا أسطى" عام 2006، بتجسيده لشخصية النصاب، وخاض بطولة العمل أشرف عبدالباقي.

اعمال الفنان غريب محمود

أفلام: على جنب يا أسطى، كتكوت، صباحو كدب، شباب سبايسي، بوحه، صايع بحر، التجربة الدنماركية، سلام مربع للستات، فلاح في الكونجرس، جنون الحياة، معتقل الحب، جبر الخواطر، رسالة إلى الوالي، كونشرتو في درب سعادة، حسن اللول، إسماعيلية رايح جاي، اغتيال، الهروب إلى القمة، بخيت وعديلة 2،في الصيف الحب جنون، قدارة، عقلي طار، دسوقي أفندي في المصيف، دماء على الأسفلت، الخطوة الدامية، شمس الزناتي، كباب ولكن، المرشد، المولد، كل هذا الحب، نوارة والوحش، تل العقارب، الدباح، محسبشي حسابه

مسلسلات: آن الأوان، المطعم شي توت، العزبة، أحلام لا تنام، سوق الخضار، السلمانية، راديو ستار، التوبة، ملح الأرض، عباس الأبيض في اليوم الأسود، أشرار وطيبين، القرار الأخير، عيش أيامك، عفاريت السيالة، حدث في الهرم، نشرة أخبار أي كلام، حد السكين، للسعداء فقط، 9 شارع السلام، مسألة مبدأ، جحا المصري، جائزة نوفل، عيال محظوظة، خالف تعرف، حارة الطبلاوي، مقام المالطي، العائلة والناس، خيانة، سقوط الأقنعة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، يوم عسل يوم بصل.

مسرحيات: العصمة في إيد حماتي، أنا ومراتي، ومونيكا، يا مسافر وحدك، عائلة الفك المفترس، واحد لمون والتاني مجنون، الثعلب في الملعب، المنولوجست، أنا وهي والكومبيوتر، بابانا عاوز كده، البراشوت، عصفور عقله طار، علشان خاطر عيونك، جحا يحكم المدينة، الفرسان الثلاثة، جوز وموز، ليلة جواز الشغالة.