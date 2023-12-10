نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. من هو ابن الفنان غريب محمود؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري وفاة الفنان غريب محمود الذي رحل عن 10 ديسمبر 2006، تميز بأدواره الكوميدية وعمل على مدار حياته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم للمسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي"، تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز.

من هو ابن الفنان غريب محمود؟

كان للفنان الراحل غريب محمود ابنًا سار على درب أبيه وعشق الفن وبالفعل قام بالاشتراك في عدد من الأدوار، إنه الفنان الشاب محمود غريب محمود، الذي بدأ مسيرته الفنية في تسعينيات القرن العشرين عندما شارك في مسرحية برفقة والده ثم شارك في مسلسل «أحلام فستق» الذي عُرض في عام 1996 ثُم توالت مشاركاته في الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «كوفيد 25» الذي عُرض في عام 2021، ودوره في مسلسل «المتهمة» الذي عُرض في عام 2022 على منصة شاهد الرقمية التابعة لشبكة قنوات إم بي سي.



أعمال نجل الفنان غريب محمود

العنكبوت، المتهمة، دنيا تانية، رانيا وسكينة، أيام، كوفيد 25، سكر زيادة، البيت الكبير، شقة فيصل، طلقة حظ، الشارع اللي ورانا، خفة يد، ربع رومي، سك على اخواتك، مليكة، الزيبق، عائلة زيزو، هربانة منها، الخروج، القيصر، بارتي في حاتي، سرايا عابدين، طريقي، العراف، الوالدة، فرعون، خطوط حمراء، هرم الست، آدم، عابد كرمان، كيد النسا، العار، الجماعة، راجل وست ستات، عايشين اللحظة، مش ألف ليلة وليلة، الأشرار، الوديعة والذئاب، حرب الجواسيس، نوسة وبسبوسة، شارع السعادة، الفاضي يعمل إيه، ظل المحارب، أمير الشرق عثمان دقنة، عمارة يعقوبيان، آن الأوان، درب الطيب، مفيش غير كده، أحلام عمرنا، من غير معاد، عباس الأبيض في اليوم الإسود، أبيض في أبيض، زيزينيا، أحلام فستق





وفاة الفنان غريب محمود



وتوفى الفنان غريب محمود أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه ورحل عن عالمنا الفنان غريب محمود 10 ديسمبر 2006.

من هو غريب محمود؟

ولد الفنان غريب محمود 10 مايو عام 1941، ولد بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، اشتهر غريب بـ "أبو العريف"، وهي الشخصية التي قدمها في إعلانات محو الأمية في التليفزيون، بدأ "غريب" مسيرته الفنية على المسرح أمام كبار النجوم وقدم مجموعة من المسرحيات تميز فيها بالطابع الكوميدي، شارك فؤاد المهندس، سمير غانم، محمد نجم، فريد شوقي في عدة مسرحيات، تميز "غريب" بطلة مميزة وتسريحة شعر غريبة وصوت أجش ميزه عن غيره من فناني الكوميديا.

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