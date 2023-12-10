نجيب ساويرس يشيد بـ«شماريخ»: فيلم جامد وممتع

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المهندس ورجل الاعمال نجيب ساويرس عن رأيه في فيلم «شماريخ»، ونشر تدوينة عبر موقع «إكس»: «لسه خارج من فيلم شماريخ، فيلم جامد مبروك لأخويا هاني نجيب والمخرج العظيم عمرو سلامة والبطل آسر ياسين الذي تفوق على نفسه في هذا الدور والبطلة أمينة خليل أداء رائع، ألف مبروك فيلم ممتع».

أبطال فيلم شماريخ



وضم فيلم شماريخ بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، سامي مغاوري، هدى المفتي، محمود السراج، خالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم شماريخ



وتدور أحداث فيلم شماريخ حول آسر ياسين الذي يلعب دور نجل أحد كبار تجار المخدرات، ويطلب منه والده قتل ابنة أحد أعدائه والتي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ويكون مطلوب منهما بشكل أو بآخر قتل بعضهما البعض ولكن شيء ما يحول بينهما.

إيرادات فيلم شماريخ

حصد فيلم "شماريخ" للفنان آسر ياسين وأمينة خليل أمس الجمعة إيرادات بلغت مليونًا و864 ألفًا و814 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين 3 ملايين و457 ألفًا و419 جنيهًا، ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش.

والدة الفنان آسر ياسين تدعم فيلمه الجديد شماريخ

ويذكر ان والدة الفنان آسر ياسين قد حرصت على دعمه ومشاهدة فيلمه الجديد شماريخ، وكانت المرة الأولى لوالدة آسر ياسين التي تشاهد بها العمل، حيث إنها لم تذهب إلى العرض الخاص، الذي طُرح في دور العرض السينمائي منذ يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري، واجتمعت مع 75 سيدة لمشاهدة الفيلم في إحدى دور العرض، وتأثرت بشدة بسبب مشاهد الأكشن خلال أحداث العمل، كما حضرت الطفلة لافينيا نادر ووالدتها رفقة والدة الفنان آسر ياسين، وحرصا على التقاط الصور التذكارية، كما التقط معها الجمهور العديد من الصور.

كما استقبلت دُور العرض السينمائية فيلم «شماريخ» ليكون أول الأفلام الجديدة التى تُطرح فى ديسمبر الجارى وموسم رأس السنة 2024، وحرص مخرج العمل عمرو سلامة وآسر ياسين وأمينة خليل على حضور العرض الخاص لفيلمهم، أمس الأول، والاحتفال بطرحه فى مصر، بعد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بجدة فى دورته الثالثة.