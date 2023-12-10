نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 6 أكتوبر.. لقاء سويدان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الفنانة لقاء سويدان بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت صباح اليوم الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

توجهت لقاء سويدان بصوتها لمدرسة الثانوية للبنات بمدينة 6 أكتوبر، كما نشرت أجواء من البهجة والوطنية، بالإضافة إلى التقاطها بعض الصور التذكارية مع المواطنين، ودعت جموع المصريين للنزول والمشاركة في الانتخابات.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024



قام العديد من النجوم بالأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وجاء من أبرزهم الفنان حسين فهمي، حكيم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد العوضي، صبري فواز، محمود الليثي، لبلبة، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

انتخابات الرئاسة 2024

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انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية، وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

اخر اعمال الفنانة لقاء سويدان

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة لقاء سويدان هو مسلسل أيام 2، والذي عرض في بداية العام، وهو من بطولة كل من الفنانة رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، سلوى خطاب، ندى موسى، أحمد صفوت، محمود حجازي، حجاج عبد العظيم، جمال عبد الناصر، رشدي الشامي، ميدو عادل، صفاء جلال، محمد يونس، هاجر عفيفي، سلمى غريب، وآخرين، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

كما شاركت في مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين، تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول معتز البرنس، شاب رسام مغمور لم يكن يعرفه أحد وصل إلى العالمية، كرَّس حياته مع الشرطة يرسم أوصاف المجرمين وزعماء العصابات، وفي الوقت نفسه اتخذ في أحد المولات مكانًا صغيرًا بالممر يمارس فيه الرسم، بعدما سافر والده وهو صغير إلى إيطاليا بحثًا عن أملاكهم، ليتركه مع والدته أحلام لمدة 30 عامًا، وبعدما يعود والده تكون هناك أحداث درامية مثيرة ترفض من خلالها والدته العودة إلى والده من جديد