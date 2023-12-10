نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات محمود العسيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم الاحد بعيد ميلاد الفنان محمود العسيلي، الذي ولد 10 ديسمبر 1982، حقق الكثير من النجاحات في مشواره الغنائي، حصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة، وشارك في عدة أغنيات فردية مع عدد من النجوم المصريين.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات الفنان محمود العسيلي..



عدد زيجات محمود العسيلي

وتزوج محمود العسيلى ثلاث مرات الأولى كانت من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنة الوحيد علي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، الزوجة الثانية هي نادين الملا، وهي الزيجة الأشهر على الإطلاق، فقد عاش الثنائي قصة حب طويلة، توجت بالزواج في عام 2015، وظهرت فرحته في أغنية “فرحة”، التي تضم الكليب الخاص بها صور حفل زفافه الحقيقي، وبعد ثلاث سنوات من الزواج الذي اتسم بالرومانسية، انفصل الطرفين في هدوء، أما الزيجة الثالثة وهى الحالية من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم في مدينة الإسكندرية.

من هو محمود العسيلي؟

ولد محمود محمد العسيلى في 10 ديسمبر 1982، بالقاهرة، والتحق بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها عام 2005، حصل في بداية مشواره الفني، على لقب أفضل مطرب في الجامعة، وبعدها أسس فرقة خاصة به، وشارك مع إليسا في حفل عام 2002 وهناك إلتقي بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، الذي عرض عليه في الحفل البدء في عمل ألبومه الأول، تزوج ثلاث مرات ولديه ولد واحد يدعى «علي» من زوجته الأولى.

أهم أعمال محمود العسيلي

كانت أول الحفلات الغنائية للعسيلي، عام 2002، وأول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»، أما أشهر أغنية كانت «مجنونة»، «رايح على فين» أول ألبوماته، وأول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين»، كانت ثاني البومات العسيلي، عام 2006 بعنوان «مين أنا»، واشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.

الجوائز التي حصل عليها محمود العسيلي

ويذكر ان الفنان محمود العسيلي قد حصل على جائزة أفضل مطرب شاب، وذلك عن ألبومه “طول ما انتي جنبي”، من مهرجان ال ART، والذي يعد من أكبر المهرجانات الفنية العربية، على مستوى العالم، وذلك بسبب أنه من أجمل الأصوات القوية.