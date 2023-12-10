نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على مسيرة محمود العسيلي الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم الاحد بعيد ميلاد الفنان محمود العسيلي، الذي ولد 10 ديسمبر 1982، حقق الكثير من النجاحات في مشواره الغنائي، حصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة، وشارك في عدة أغنيات فردية مع عدد من النجوم المصريين.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مسيرة الفنان محمود العسيلي الفنية..

مسيرة محمود العسيلي الفنية

شارك العسيلي مع إليسا في حفل عام 2002 وهناك إلتقي بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، وفي السادس من إبريل عام 2003 سجل العسيلي أول أغنية في الالبوم وهي «نرجع تاني»، وفي مايو 2003 سجل أغنية «مجنونة» وأغنية «رايح علي فين»، بعدها قرر أيمن عباس البدء من رجلي الأعمال الشابين «حازم الكسيل» و«شامل أبوالفضل» بإنشاء شركة «فيوتشر للإنتاج الفني» وجعل البوم العسيلي هو أول إنتاجهم، في يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير «مجنونة» مع المخرج سامح مجدي، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 اذيعت لأول مرة وحققت نجاح كبير، وفي يوليو 2004 صور «رايح علي فين» مع المخرج حسن أبوالفتوح، كانت له تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «خليج نعمة»، عام 2007، مع المخرج مجدي الهواري، بطولة غادة عادل، اكتفى محمود العسيلي في السنوات الأخيرة بطرح أغنيات «سنجل»، بعد قرار اعتزال طرح الألبومات الغنائية.

برامج شارك فيها العسيلي

شارك في مسلسل “لهفة”، مسلسل “بوجي وطمطم ج2”، “الكابوس”، “دارك”، “الشقة”، “الحكم بعد المزاولة”، “رامز قلب الأسد”، “صولا 3”، “معكم منى الشاذلي”، “أحلى مسا”، “صاحبة السعادة”، “أبلة فاهيتا”، “SNL بالعربي”، “تع اشرب شاي”، “شريط كوكتيل”، “سهرانين”، “حكايات لطيفة”، “شيخ الحارة والجريئة”.

أهم أعمال محمود العسيلي

كانت أول الحفلات الغنائية للعسيلي، عام 2002، وأول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»، أما أشهر أغنية كانت «مجنونة»، «رايح على فين» أول ألبوماته، وأول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين»، كانت ثاني البومات العسيلي، عام 2006 بعنوان «مين أنا»، واشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.



عدد زيجات محمود العسيلي

ويذكر ان محمود العسيلى قد تزوج ثلاث مرات الأولى كانت من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنة الوحيد علي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، الزوجة الثانية هي نادين الملا، وهي الزيجة الأشهر على الإطلاق، فقد عاش الثنائي قصة حب طويلة، توجت بالزواج في عام 2015، وظهرت فرحته في أغنية “فرحة”، التي تضم الكليب الخاص بها صور حفل زفافه الحقيقي، وبعد ثلاث سنوات من الزواج الذي اتسم بالرومانسية، انفصل الطرفين في هدوء، أما الزيجة الثالثة وهى الحالية من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم في مدينة الإسكندرية.

