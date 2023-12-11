نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفاعًا عن القضية.. ياسمين عبدالعزيز ترفع علم فلسطين برفقة أحمد العوضي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رفعت علم دولة فلسطين، على الريد كاربت أثناد حفل جوائز وشوشة، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة هادئة حيث أردت فستانًا أسود من خامة القطيفة، واختارت مكياج يميل للألوان الترابية، بالإضافة لشعرها المنسدل.

ياسمين عبد العزيز تقدم واجب العزاء في شقيق أحمد حلمي

ومن جانبه، حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تقديم واجب العزاء ومساندة الفنان أحمد حلمي في الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية الموافق 8 ديسمبر، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.