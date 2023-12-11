نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. رحاب عرفة: 'هذا ما حمسني للمشاركة في "زينهم" و"العودة".. وانتظروني في دراما رمضان 2024 (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة رحاب عرفة، بدراما الأوف سيزون في مسلسلي “العودة” و"زينهم" بأدوار مميزة ولفتت الأنظار إليها، لذلك حاورها دوت الخليج الفني لتكشف عن تفاصيل مشاركتها في هذة الأعمال وأعمالها المقبلة في رمضان القادم وإلي نص الحوار:-

في البداية ما الذي دفعك للمشاركة في مسلسل “زينهم”؟

تحمست للعمل فى مسلسل زينهم بناء على عدة عوامل منها شركة الإنتاج “أروما “، فهذه لم تكن المرة الأولى التى أشارك معهم فى عمل، فقد شاركت معهم من قبل فى "حكايتي مع الزمان”، وحاليا "العودة “ إخراج أحمد حسن، ومن أهم العوامل التى شجعتني على العمل فى "زينهم" المخرج المتميز يحيي إسماعيل فقد حقق نجاحا كبيرا بمسلسله السابق "ريفو”، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

قدمتي شخصية مطلقة ولديها أولاد.. كيف ترين وضع المرأة المطلقة في الوقت الحالي ؟

وضع المرأه عموما وليس المطلقة فقط ليس أفضل حال، فالمرأة فى مجتمعنا تتحمل على عاتقها مسؤوليات كثيرة تؤثر على حالتها النفسية، وعلاقاتها الاجتماعية وعلى قراراتها فى الحياة مثلما حدث مع أمل التى اتخذت قرار خاطىء بالارتباط بحبيب شقيقتها السابق لمجرد الرغبة فى الشعور بالحب، والاهتمام حتى إن كان مزيف أو من الشخص الخاطئ.

كيف كان التعاون مع الفنانة سلمى أبو ضيف ؟

- التعاون مع سلمى كان لذيذ وملئ بالضحك، وكواليس العمل ككل كانت لطيفة للغاية.

هناك بعض المشاهد بينكم خلال الأحداث سلطت الضوء على قضية التفرقة بين الأبناء.. كيف رأيت هذا الأمر ؟

- فوجئت بردود أفعال الجمهور على موضوع التفرقة بين الأولاد، كان هناك كم تعليقات تؤكد أن هذا نفس ما حدث لهم، فهو شيء مؤلم، ويجب على الأهل الإانتباه لمثل هذه الأمور.

لماذا تحمست للمشاركة في مسلسل “العودة” ؟

- تحمست للعمل بمسلسل العودة، لأنه ينتمي للدراما الصعيدية، وهى محببه للجمهور المصرى، كما أنها المرة الأولى التى أشارك فيها فى عمل باللهجة الصعيدية، وكان الأمر ممتع جدا، كما أن المخرج أحمد حسن يساعد الممثل أن يُخرج أفضل ما لديه.

رحاب عرفة في مسلسل “ العودة”

مسلسلات الاوف سيزون تأخذ حقها في العرض أكثر من مسلسلات رمضان… هل تتفقين مع هذا الأمر ؟

- أعتقد أن مسلسلات الأوف سيزون بالفعل تأخذ حقها فى المشاهدة أكثر، ولكن العمل الجيد يفرض نفسه سواء داخل السيزون أو خارجه، والآن بعد وجود المنصات أصبح العام كله انتاجات درامية.

رحاب عرفة

أخيرا.. ما هو جديدك؟

أشارك في رمضان المقبل من خلال مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غاده عبد الرازق وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.