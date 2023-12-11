نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نانسي صلاح، أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث شاركت عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وظهرت نانسي في الصور بفستان طويل به ورود باللون الأحمر دون أكتاف، وأعتمدت تسريحة شعر تتناسب مع فستانها، مع مكياج ناعم أبرز جمالها.









أحدث أعمال نانسي صلاح





وتستعد نانسي لعرض حكاية خيال حلمى وهو اسم الحكاية الأولي من مسلسل حد فاصل ويقوم ببطولة الحكاية إدوارد ونانسى صلاحومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد إبراهيم.





تفاصيل قصة خيال حلمي





وتتناول قصة حكاية خيال حلمى وسائل استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات كثيرة وفوائدها وأضرارها وتأثيرها على الأشخاص،ويجسد الفنان إدوارد شخصية حلمى، أما الفنانة نانسي صلاح الدين فتجسد شخصية خيال بالمسلسل.





فيلم جوري





وتواصل نانسي خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلم چوري والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي،كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

حدوته منسية





وتستعد نانسي لعرض مسلسل حدوته منسية والذي تدور أحداثه في 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلاالسعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.





آخر أعمال نانسي صلاح

يذكر أن شاركت نانسي صلاح في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ستهم” مع كل من روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، أحمدالرافعي، محمد عبدالحافظ، إبراهيم السمان، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ياسين التهامي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ودارت أحداثه عن وقائع حقيقية ويناقش قضية عدم توريث المرأة في الصعيد، وقد أشاد به الجميع ومنظمة حقوق المرأة.



