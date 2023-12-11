عمرو سلامة يوجه رسالة شكر لـ أحمد عصام على مجهوده في "شماريخ"

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة شكر وتقدير للفنان وصانع الألعاب النارية أحمد عصام وذلك تقديرًا لمجهوده في صناعة أفكار الشماريخ والألعاب النارية في فيلمه الأخير "شماريخ".

ونشر المخرج عمرو سلامة مجموعة صور للفنان أحمد عصام عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "تقدير وشكر مستحق للعبقري أحمد عصام، اللي كان ورا كل أفكار الشماريخ والألعاب النارية في فيلم شماريخ.

أحمد عصام هو أهم واحد شغال في المجال ده في الوطن العربي والشرق الأوسط وواحد من أفضل الناس في العالم".

وتابع قائلًا: "أي نجم غنائي دلوقتي صعب يعمل حفلة من غير أحمد عصام، أي احتفال قومي أو حدث كبير في ألعاب نارية مبهرة تلاقي أحمد عصام وراه.

أحمد ساعدنا كثير قوي في الفيلم كمحترف وكمان بأفكاره الإبداعية وبخبرته، ومبهر قد إيه هو بيحب شغلانته من قلبه.

شكرا يا أحمد، الفيلم ماكنش هيحصل من غيرك".

منشور عمرو سلامة

ما هي أحداث فيلم "شماريخ"؟

وتدور أحداث فيلم شماريخ حول آسر ياسين الذي يلعب دور نجل أحد كبار تجار المخدرات، ويطلب منه والده قتل ابنة أحد أعدائه والتي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ويكون مطلوب منهما بشكل أو بآخر قتل بعضهما البعض ولكن شيء ما يحول بينهما

فريق عمل فيلم "شماريخ"

وفيلم شماريخ بطولة كلًا من الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، سامي مغاوري، هدى المفتي، محمود السراج، خالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

إيرادات فيلم "شماريخ"

حصد فيلم "شماريخ" للفنان آسر ياسين وأمينة خليل أمس الجمعة إيرادات بلغت مليونًا و864 ألفًا و814 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين 3 ملايين و457 ألفًا و419 جنيهًا، ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش.

كما استقبلت دُور العرض السينمائية فيلم «شماريخ» ليكون أول الأفلام الجديدة التى تُطرح فى ديسمبر الجارى وموسم رأس السنة 2024، وحرص مخرج العمل عمرو سلامة وآسر ياسين وأمينة خليل على حضور العرض الخاص لفيلمهم، أمس الأول، والاحتفال بطرحه فى مصر، بعد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بجدة فى دورته الثالثة.