نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الحادية عشر من "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "في الحلقة الحادية عشر من مسلسل 'العودة' الذي يُبث على قناة DMC، شهدنا تصاعد الأحداث حيث بدأت الحلقة بمشهد يحيى - تامر نبيل - جالسًا مع هناء - بسنت شوقي - حيث طلب منها إنهاء العلاقة بينهما وأعلن الانفصال."

في المشهد الذي جلس فيه هاشم - حمزة العيلي - مع زوجته ووالدته - صفاء الطوخي - تبين أنهما علموا بشراءه نصف مطعم خاله، مما أثار غضب زوجته بشدة. حاول هاشم توضيح الأمر لوالدته، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة فقط لمساعدة خاله وليس لأي غرض آخر.

يحاول يحيى الاعتذار لآدم عن ما حدث، ويقبل آدم اعتذاره بشرط عدم الرجوع لموضوع الفخارة.

أما بالنسبة لشخصية ياسر - أحمد عبد الحميد - فيحاول إطلاق الرصاص على هاشم للانتقام منه بسبب ما فعله بشقيقته هناء.

في اللحظات الأخيرة، يظهر آدم ويحاول منعه من القيام بذلك.

قصة

تدور أحداث مسلسل العودة في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة حول المحامي أدم سلطان عوض الله، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة. والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، أحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، وبطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل، وتدور الأحداث حول حياة الصعيد لكن بشكل مختلف عن ما تناولته الدراما المصرية من هذه الناحية، ويحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.