نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي النجار مؤلف "حدث بالفعل" يكشف كواليس حكايات المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف فادي النجار مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" كواليس حكايات المسلسل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "أبطالي اللي شفتهم قبل ما أكتبهم، إللي عاشوا معايا علي مدار ٣ سنين، كل يوم...كلمتهم وكلموني، كل واحد فيهم ليه في قلبي معزة خاصة".

واستكمل قائلًا: "كل واحد فيهم ليه مميزات وعيوب...ببساطة زي أي أنسان....مفيش حد أتولد مجرم أو مريض، شكرا لكل مشاهد ساعد في وصول حدث بالفعل للملايين، أرائكم كانت أهم حاجة، شكرا لكل واحد قال نقد بناء، وأعدكم أن إللي جاي هيكون أحسن بكتير من إللي فات".

تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل"

مسلسل حدث بالفعل من تأليف فادي النجار، إخراج هشام الرشيدي، رؤية فنية وإشراف إبداعي فادي النجار وهشام الرشيدي، إنتاج حاتم سمعان.

واسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" جاءت كالآتي (حكاية ريش أبيض، حكاية قرض شخصي، حكاية لو بعد حين، حكاية تحت الحزام، حكاية كاملة). ويأتي المسلسل مكون من 15 حلقة وكل حكاية تتكون من 3 حلقات فقط.

ويعرض حاليًا مسلسل "حدث بالفعل" من السبت إلى الأربعاء عبر قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

ما هي تفاصيل حكاية "ريش أبيض"؟

تدور حكاية "ريش أبيض" حول فريدة التي تفقد والدتها نتيجة اكتئاب حاد ويتزوج والدها لتعود مع والدها وزوجته الجديدة ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد موت زوجة أبيها بسبب جرعة زائدة ودخولها مصحة لعلاج الإدمان.

ما هي تفاصيل حكاية "قرض شخصي"؟

القصة الثانية هي "قرض شخصي" وتدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

ما هي تفاصيل حكاية "تحت الحزام"؟

دارت القصة الثالثة "تحت الحزام" حول أرملة ترفض الزواج بعد وفاة زوجها وتقرر العيش لأبنها، وتضحي بملذات الحياة لتربيته وسعادته، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما اختفت خطيبة ابنها قبل الفرح بأيام وتكتشف أن ماضيها هو السبب في ذلك.

ما هي تفاصيل حكاية "كاملة"؟

حملت القصة الرابعة من حدث بالفعل اسم "كاملة" وهي تدور حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها لازالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

ما هي تفاصيل حكاية "لو بعد حين" ؟

بالنسبة إلى القصة الخامسة "لو بعد حين"، فتدور حول يسرا المذيعة المشهورة، التي تسعى للشهرة والثراء، وهي على علاقة جيدة جدًا بأهلها ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديه في أحداث مريبة وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.

ما هي أحداث مسلسل حدث بالفعل ؟

مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.