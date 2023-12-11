كريم الحسيني يروج لـ "شمس الزناتي" للنجم محمد إمام

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان كريم الحسيني، لفيلم شمس الزناتي للنجم محمد إمام، حيث يشارك في الفيلم المرتقب.



وشارك جمهوره بصورة من العمل من خلال الأستورى الخاص به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بتعليق قال فيه:" بسم الله توكلنا على الله تفتكرو اعمل ايه في شمس الزناتي".



أبطال عمل "شمس الزناتي"

"شمس الزناتي" بطوله كل من محمد امام وامينه خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.



كريم الحسيني يوجه الشكر لهذا السبب

حرص الفنان كريم الحسيني على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى المنتج هشام سليمان لعمل عرض لدعم محاربات بهية، حيث شارك "الحسيني" بمجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "، وأرفق بالصور تعليق قال فيه:شرف ليا اني كلفت من الاستاذ المنتج هشام سليمان اننا نعمل عرض لدعم محاربات بهية".

وأضاف: "بشكر كل أصدقائي الفنانين اللي ماتأخروش علينا في عمل عرض مسرحي مجانا وكل ده عشان خاطر عيون بهية ".



آخر أعمال كريم الحسيني

يذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني كان مسرحية "زقاق المدق".

مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، ومن إخراج واستعراضات عادل عبده.

