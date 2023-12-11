هكذا احتفل سامر أبو طالب بعيد زواجه من رنا سماحة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الملحن سامر أبو طالب على توجيه رسالة رومانسية إلى زوجته بمناسبة عيد زواجهم، حيث حث على دعمها لها وبمشاركته في الأفراح والأحزان.

وشارك جمهوره بمجموعة من الصور برفقة زوجته وابنه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصور تعليق قال فيه: "روح قلبي وصحبتي وبنتي وأختى ومراتي حبيبتي قوتي ونقطة ضعفي في نفس الوقت ربنا يخلينا لبعض ويحفظنا".



وأضاف: "عقبال ما نحتفل بعيد جوازنا ٩٩ بحبك يا أم لوكي".



رنا سماحة لـ سامر أبو طالب: كل سنة وانت صحبي وحبيبي وجوزي

واحتفلت الفنانة رنا سماحة بمناسبة عيد زواجها ٣، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،

وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:":كل سنة وانت صحبي وحبيبي وجوزي وابو ابني، كل سنة وانت حضن البيت والسند".

وأضافت:"٣سنين ربنا يجعلهم العمر كله يا ابو لوكي بحبك".



تعليقات الجمهور على المنشور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور متمنين لهم حياة سعيدة.



آخر أعمال سامر أبو طالب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان سامر أبو طالب أغنية رقصونا يلا لجو الأشقر، وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش

الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه

الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف

أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه ده إيه

كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش

الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه

الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف

أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

ما ترقصونا شوية يلا يلا

أرقص وسيبها على الله على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

يلا

الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق

ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه

وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص

الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق

ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ خليك لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه

وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله