نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "يا وش السعد على سعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان سعد الصغير، بعيد ميلاد لبنته منة، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شارك صورة برفقتها.





وهنأ سعد إبنته قائلًا: “منوش حبيبت بابا كل سنه وانت طيبه وبخير واشوفك احسن عروسه في الدنيا يا وش السعد علي سعد الصغير”.





وتابع: “انتي وبس اخواتك كلهم مكنتيش لسه بقيت سعد الصغير فانتي وش الخير من اول ماجيتي وانتي وش السعد في كل حاجة ياحبيبتي كل سنه وانت طيبة يا حبيبة بابا”.





أزمة سعد الصغير وبوسي





وكان سعد قد شن هجوم على الفنانة بوسي، وذلك بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي كان قد ساعد به والدها من قبل.





وأكد المطرب سعد الصغير في تصريحات صحفية أنه يطالب المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، الذى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقةلوالدها قبل وفاته، مشيرا أنها ليس لها الحق في أخذها من أخواتها والأشياء ليست ملكها ولكن ملكى.





وأضاف الصغير بوسى قالت لأخواتها أنها رجعت لى الفلوس ولكن لم يحدث وماختش حاجة منها وأطالبها حالا برجوعها.





وأشار أطالبها بعودة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكملمعنديش مشكلة، وكفاية ان والدها توفى غضبان عليها.





أغنية شارع شريف لـ سعد الصغير





وطرح الفنان سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية،وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.





وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومنأغانى سعد الصغير "أصحي.. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم"، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و"ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".













آخر أعمال سعد الصغير الفنية





وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعدالصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.