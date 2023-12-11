رمضان 2024.. هدى المفتي فتاة شعبية في مسلسل "حق عرب" (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة هدى المفتي، على المشاركة في مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.





تفاصيل شخصية هدى المفتي في حق عرب





وتجسد المفتي دور فتاة شعبية من المغربلين، وتعمل على نصبة شاي مع والدها، لتخوض البطولة النسائية أمام أحمد العوضي.





وبدأ العوضي تصوير أولى مشاهده في العمل، ومن المقرر أن تبدأ المفتي تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.





أبطال مسلسل حق عرب





ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



العتاولة





وإنضمت هدى إلى أسرة مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.





تفاصيل مسلسل العتاولة





ويتكون المسلسل، من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة أحمدالسقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان سليمان، وهدى الإتربي، هدى المفتيوصلاح عبد الله، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.





فيلم بضع ساعات في يوم ما





وتنتظر هدى عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمدالشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبو لبن.





مسلسل مفترق طرق





كما تنتظر أيضا عرض مسلسلها الجديد مفترق طرق خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد،هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.





آخر أعمال هدى المفتى





يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي، كان مسلسل "سره الباتع"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وضم العديد من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، محمود قابيل، شريف حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليفوإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس.