نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشدي الشامي ينضم لأسرة "المداح 4".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان رشدي الشامي، إلى فريق عمل الجزء الرابع من مسلسل “المداح”، بطولة النجم حمادة هلال، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وبدأ حمادة هلال، تصوير أولى مشاهده في العمل، ومن المقرر أن يبدأ الشامي يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.





فريق عمل "اضلمداح"





والمداح هو بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد هذا الجزءظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الأجزاء السابقة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج





أحدث أعمال رشدي الشامي





ويشارك الشامي في فيلم”فرقة الموت”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلال الأحداث شخصية زوجة الفنان أحمد عز،والفيلم تدور أحداثه في أطار تاريخي أكشن.





ويجسد الفنان رشدي الشامي شخصية رجل صعيدي اسمه الشيخ عواد ضمن أحداث فيلم “ فرقة الموت ”.

من هم أبطال فيلم “فرقة الموت”



بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو منتأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب،والفيلم تدور أحداثه في إطارتاريخي أكشن تشويقي في الصعيد.





أحداث فيلم فرقة الموت

وتدور أحداث فيلم “فرقة الموت” في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الاجتماعي.





أخر أعمال رشدى الشامي

شارك الفنان رشدى الشامي مؤخرًا في رمضان الماضي 2023 خلال مسلسل “ تحت الوصاية ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع النجمة منىزكي وأحمد خالد صالح وثراء جبيل ودياب وغيرهم من النجوم وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي، وحقق نجاحًا غير مسبوق منذ عرضأولى حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.وكانت تدور أحداث المسلسل حول سيدة أرملة تهرب بطفليها من بطش أهل زوجهاإلى محافظة أخرى، لتعمل رئيسة مركب صيد، وسط الصيادين الرجال، ويسرد المسلسل خلال 15 حلقة العقبات والمشكلات التي تواجههابعد الهروب.