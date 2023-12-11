أجاي ديفجان يتعرض لإصابة خلال تصوير مشاهد Singham Again

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجم بوليوود الكبير أجاي ديفجان لإصابة مؤسفة خلال تصويره لمشاهد فيلمه الجديد Singham Again.

ووفق موقع إنديا توداي، تعرض أجاي ديفجان لإصابة في عينه خلال تصويره لمشاهد فيلمه الجديد في أحد مشاهد الحركة.

وكان قد طرح البوستر الترويجي الأول للنجم رنفير سينغ من فيلم Singham Again، الذي سيضم في بطولته مجموعة من كبار النجوم في بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي يشارك في بطولته ديبيكا بادوكون، وأكشاي كومار، ويطرح كجزء جديد ضمن سلسلة ناجحة من الأعمال.

مشاركة كارينا كابور

وشاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير أجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.