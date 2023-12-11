نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح فيلم تابو الجديد Auron Mein Kahan Dum Tha في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عن الموعد الرسمي الذي من المقرر أن يطرح به للعرض الفيلم الجديد للنجم الكبير أجاي ديفجان مع النجمة تابو.

ووفق إنديا توادي، الثنائي يعودان للتعاون معًا في مشروع سينمائي جديد، يطرح بعنوان Auron Mein Kahan Dum Tha.

وتحدد تاريخ 26 إبريل المقبل، موعدًا رسميًا لطرح الفيلم الجديد للثنائي، وسيكون من الأعمال الهندية الموسيقية.

يأتي ذلك بعد أن كانت قد عبرت نجمة بوليوود القديرة تابو، عن سعادتها البالغة بتعاون جديد سيجمعها مع المخرج المخضرم فيشال بهرادواج في فيلم قادم.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، العمل الذي يتعاون به الثنائي، هو فيلم من إنتاج شبكة نتفليكس، طرح بعنوان Khufiya.

وتحدد حسب الموقع الهندي الناطق بالانجليزي يوم 5 اكتوبر الماضي موعدًا رسميًا لطرح الفيلم عبر شبكة البث الرقمي.

جديد أخبار سينما بوليوود

وكان قد نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للايرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من اقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد،الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.