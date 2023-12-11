15 ديسمبر.. حفل غنائي لـ أصالة وأحلام بدبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - تستعد النجمتان أصالة نصري وأحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي كبير في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وذلك يوم الجمعه المقبلة الموافق 15 من ديسمبر الجاري.

أصالة توجه رسالة لـ أحلام

وأعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “إكس”،حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغالية أحلام الطيّبة".

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الاولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهماوالفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئةالسادسة تصل إلى 238 درهما ووالفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنية بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى110 درهما.