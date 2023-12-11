11 يناير.. عرض الجزء الثاني من مسلسل ”البيت بيتي” عبر منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - بعد تأجيله للمرة الثانية، ينتظر الجمهور عرض مسلسل “البيت بيتي” الجزء الثاني على منصة شاهد، بعد تأجيل موعد عرضه للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن ينطلق بداية شهر ديسمبر الجاري.

وتقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" عبر منصة شاهد الرقمية وذلك في 11 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول وأيضًا أن يحظي المسلسل بتفاعل كبير من الجمهور.

ويذكر أن الجزء الأول من المسلسل كان الأكثر مشاهدة أثناء عرضه واستطاع أن يتصدر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.