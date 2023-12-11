نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر لكل من ساندها في عزاء والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على توجيه رسالة شكر لزملائها وجمهورها الذين حرصوا على مواساتها في عزاء والدها الفنان أشرف عبد الغفور،الذي رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر بعد تعرضها لحادث سير بالشيخ زايد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وطالبت جمهورها بقراءة الفاتحة والدعاء له.

منشور ريهام عبدالغفور

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها: "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب، شكرًا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".

حضور ريهام عبدالغفور عزاء شقيق أحمد حلمي

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، قد حرصت أمس على حضور عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لمواساته هو وزوجته الفنانة منى زكي، على الرغم من آلامها المستمر لفقدان والدها.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

وفي سياق آخر، شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرًا في مسلسل “رشيد ” الذي تم عرضه في رمضان الماضي وشاركها العمل والدها الراحل أشرف عبد الغفور ومحمد ممدوح.

مسلسل رشيد تدور أحداثه حول تعرض محمد ممدوح لحادث مأساوي ليقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه ويُتهم بقتل صاحب العمل ليدخل بعدها السجن، ويسعى جاهدًا للدفاع عن نفسه في سبيل الحصول على براءة.

وضم مسلسل رشيد عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: صلاح عبدالله، هالة صدقي، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، محسن منصور، خالد كمال، تامر نبيل، وآخرين ْومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.