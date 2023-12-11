نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Jawan يترشح لجوائز ASTRA 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Jawan على ترشيح لجوائز ASTRA الدولية لعام 2024 المقبل.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد، سيتنافس في ترشحيات الجوائز مع اعمال مميزة مثل باربي، بعد طرحه للعرض في سبتمبر الماضي.

ونجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في ان يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.

أرقام قياسية

أيضًا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الإمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك إقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.