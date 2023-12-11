أنوشكا تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة أنوشكا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بأحد مدارس مصر الجديدة، حيث بدأت الانتخابات أمس الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفًا أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين

آخر أعمال انوشكا

جدير بالذكر، شاركت الفنانة أنوشكا مؤخرًا، في فيلم “وش في وش” الذي تم عرضه في دار العرض السينمائي الفترة الماضية وحقق نجاح كبير وتصدر الايرادات في شباك التذاكر، والعمل شارك في بطولته كل من: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.