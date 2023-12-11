فنانون واعلاميون يواسون أحمد حلمي

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رياض - احمد صلاح - أقام الفنان المصري أحمد حلمي، عزاء شقيقه خالد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد الذي رحل الجمعة الماضية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على مواساة أحمد حلمى في فراق شقيقه ومن بينهم، لبلبة، دنيا عبد العزيز وزوجها، سيد رجب، محمد حماقي، ياسمين عبد العزيز، الفنانة شيرين، الإعلامي عمرو سعد، وعبير صبري، وإدوارد.



وظهرت على أحمد حلمي علامات الحزن تأثرًا بوفاة أخيه بشكل مفاجئ.



وكان خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.



وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته الفنانة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى .