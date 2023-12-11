نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الفيوم.. احتفالات باليوم العالمي للغة العربية وذوي القدرات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد بيت ثقافة أبشواي، غدًا الإثنين 11 ديسمبر، محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" يشارك بها المحامي عبد الجليل عبد الكريم، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

احتفالية ثقافية فنية لذوي القدرات الخاصة

وفي السياق ذاته، تعقد مكتبة مطرطارس احتفالية ثقافية فنية لذوي القدرات الخاصة، في الحادية عشرة صباح الأربعاء 13 ديسمبر، تتضمن حواراً مفتوحا بعنوان "أبطال التحدي"، إلى جانب ورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات وألعاب ترفيهية، تشارك في الاحتفالية جهاد صلاح أخصائي تخاطب والمدير الفني لمركز إنسان لذوي القدرات الخاصة، ومحمد نادي عبد الرازق مدير المكتبة، وشيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.

احتفالية باليوم العالمي للغة العربية

كما يشهد يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، ينظمها قسم المواهب بسفارة المعرفة بجامعة الفيوم، في الحادية عشر صباحاً، يشارك بها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، والشاعر محمد ربيع.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.