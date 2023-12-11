هذا الفنان الشاب يقترب من تجسيد شخصية جيمس بوند خلفًا لدانيال كريج

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب اسم الممثل المرشح سابقًا لجائزة الأوسكار بول باسكال، من تجسيد شخصية جيميس بوند في المستقبل.

وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن بيدرو العامل حاليًا على تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم المصارع، يعد الآن أقرب المرشحين لتجسيد شخصية العميل السري الشهير، بعد نهاية حقبة دانيال كريج.

في الوقت نفسه، كان قد شهد موقع تصوير مشاهد فيلم المصارع 2، حادثة مأساوية بعد حدوث انفجار في موقع التصوير أدى لإصابة عدد من طاقم عمل المسلسل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن 6 من طاقم عمل الفيلم من داخل موقع التصوير، تعرضو لإصابات بالغة من جراء الانفجار، في حضور عدد من نجوم الفيلم في المغرب.

وحتى الآن لم يتم الكشف مصير طاقم العمل الخاص بالفيلم الذي تعرض لهذه الحادثة، مع تتبع حالتهم الصحية للمشرفين على العمل.

دنزيل واشنطن

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزيل واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لأبطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر إنتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.

الجزء الثاني

وفيما يخص الجزء الثاني المنتظر من هذا العمل الاستثنائي، فإنه لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل تتعلق به، حيث سبق وانتشرت شائعات حول مشاركة كريس هيمسورث في بطولة الفيلم، في دور نجل شخصية المصارع، على ان يعود للانتقام من الامبراطور الذي قتل والده ووالدته.

والجزء الثاني من الفيلم، من المقرر أن يتولى مهمة إخراجه، المخرج ريدلي سكوت، وسيتولى مهمة كتابة السيناريو بيتر كرايج، ومن أعضاء فريق التمثيل سبينسر تريت كلارك.