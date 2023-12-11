محمد محمود عبد العزيز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في ثاني أيام التصويت بالعملية الانتخابية حيث بدأت الانتخابات أمس الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

محمد محمود عبد العزيز يدلي بصوته في العملية الانتخابية

وشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصور له، أثناء مشاركته في العملية الانتخابية داخل لجنته الانتخابية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك “، وعلق عليها قائلًا:” صوتك أمانة ”.

انتخابات الرئاسية 2024

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفًا أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، مؤخرًا بمسلسل “حضرة العمدة” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من: روبي، محمود عبدالمغنى، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، بسمة، أحمد بدير، حسام داغر، ادوارد،محمود حافظ، نهلة سلامة ومحمد الصاوى، إخراج عادل أديب، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى.

وناقش المسلسل قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تجتهد حتى تتولى منصب العمدة، وتحدث العديد من المواقف المختلفة لها، داخل القرية، وقبول المجتمع لهذا المنصب وكيفية حل المشاكل التي تواجهها.